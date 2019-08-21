Odunlukta çıkan yangın söndürüldü - ADIYAMAN

- Yenisanayi Mahallesi'ndeki evin önünde toplanan kalabalık - Üç katlı evin odunluk kısmındaki yangını söndürme çalışmaları Adıyaman 'da yangınADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yenisanayi Mahallesi'nde B.G'ye ait üç katlı evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangın odunlukta maddi hasara neden oldu.
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