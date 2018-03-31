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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Odunluk yangını can aldı

Odunluk yangını can aldı

Olay yeri detay

Soba Kovası Cenaze Cenaze Aracı Benzin 

-Ambulanstan ve itfaiyeden detay
-Cenaze aracı detay
-Vatandaşlar detay

( BİNGÖL )- Bingöl'de odunlukta çıkan yangında 1 çocuk babası yanarak hayatını kaybetti BİNGÖL

- Bingöl’de odunlukta soba kovasını doldurmaya çalışan 1 çocuk babası çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Aftor Küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası 35 yaşındaki İsa Hansu, soba kovasını doldurmak için odunluğa girdi. Hansu, kovayı doldurduğu sırada odunlukta bulunan benzin henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Dumanların çıktığını ve Hansu’nun alevlerin arasında kaldığını gören komşuları müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Hansu feci şekilde can verdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hansu’nun cansız bedeni cenaze aracı ile Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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