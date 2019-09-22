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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - İZMİR

Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - İZMİR

- At yarışından görüntüler - Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Binicileri Derneği 2. Başkanı Mehmet Dinlenmez'in konuşması - jokey Sena Çarıkçıoğlu'nun konuşması - Binicilerden 9 yaşındaki Tunahan Kuruş'un konuşması Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, "Rahvan At Yarışları" düzenlendi.
Ödemiş'in Günlüce Mahallesi'ndeki Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'ndaki müsabakalara 100 rahvan at katıldı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, organizasyona büyük önem verdiklerini dile getirdi. Eriş, katılımcılara teşekkür ederek, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan geleneksel yarışa destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Binicileri Derneği İkinci Başkanı Mehmet Dinlenmez de bölgede uzun yıllardır rahvan at yarışı organizasyonlarının yapıldığını belirterek, "Amacımız geleneksel rahvan sporunu gelecek nesil gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtmak olacak." dedi.
Kadın jokeyler de organizasyonda yarıştı. Kadın jokeylerden Sena Çarıkçıoğlu, yarışları çok sevdiğini belirterek, "Bu benim Ödemiş'te ikinci yarışım oldu. Önümüzdeki yıllarda da yine katılmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.Köşk ilçesinden gelen 9 yaşındaki Tunahan Kuruş organizasyonda "İkili Taylar" kategorisinde mücadele etti. Yaşı küçük olduğu gerekçesiyle yapılan itiraza karşın Kuruş'un yarışmasına, babasının izniyle müsaade edildi.Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve Türk bayrağı hediye edildi.

Yarış At Yarışı Jokey Gori 

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