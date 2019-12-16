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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - İZMİR

Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - İZMİR

- Ayhan Kökmen anma gecesinde önce Kuran okunması - Slayt gösterileri - Eğitim Bir - Sen Ödemiş İlçe Başkanı Mahmut Altay'ın konuşması - Öğrencilerin konuşması - Eşi Ümmü Kökmen'in konuşmasıÖdemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldıİZMİR (AA) - Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, vefatının ikinci yılında düzenlenen programla anıldı.Eğitim Bir - Sen tarafından Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, dua edildi.Eğitim Bir - Sen Ödemiş İlçe Başkanı Mahmut Altay, Kökmen'in toplumun her kesimince sevilen bir şahsiyet olduğunu kaydederek, "Ayhan Kökmen hepimizin ortak acısıdır. Bu tür acıların, şiddetin bu topraklarda son bulması için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir." diye konuştu.
Kökmen'in eşi Öğretmen Ayfer Ümmü Kökmen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Kökmen, "Şehitler ölmez ve eğitim de hiçbir zaman durmaz. Eşim Ayhan Kökmen, her zaman eğitim verdiği çocukları için canını verecek bir insandı." ifadelerini kullandı.Törene Ayfer Ümmü Kökmen, oğulları Egehan ve Doğukan Kökmen'in yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve öğretmenler katıldı.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Disiplin Kurulu Okul Müdürü Pompalı Tüfek 

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