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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız aranıyor - İZMİR

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız aranıyor - İZMİR

- 25 Şubat Salı günü zorla otomobile bindirilerek kaçırılan T.K. (24) kişinin anne ve babası ile röportajÖdemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız aranıyor - Genç kızın kaçırılması olayına karışanlardan biri, tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde dört kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı öne sürülen gıda teknikeri genç kız için arama çalışması yapılıyor.Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'ndeki işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K. (24) dört kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızı, zorla otomobile bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı.S.Ç, "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Genç kızın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenliyor.Genç kızın babası Ahmet K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının günlerdir bulunamaması nedeniyle ailece perişan olduklarını söyledi.

Kızıyla evlenmek isteyen komşuları A.B. ve arkadaşlarınca kızının kaçırıldığını öğrendiklerini ifade eden Ahmet K, "A.B'nin böyle bir şey yapacağı aklımızın ucundan bile geçmezdi." dedi.
Genç kızın annesi Fahriye K, tutuklanan S.Ç'nin kızının rızası dışında otomobile bindirildiğini kabul ettiğini söyledi.

Fahriye K, hayatından endişe ettikleri kızının bir an önce bulunmasını istediklerini dile getirdi.

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