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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ödemiş karpuzunun tadı var alıcısı yok

Ödemiş karpuzunun tadı var alıcısı yok

kafe'de: Ödemiş karpuz

Salar İran Kaçış Hayvan Seyyar Satıcılar 

-Pazardan görüntü ve üretici ile röp.

( İZMİR - ÖZEL)- Karpuz tarla fiyatına rağmen alıcı bulamıyor İZMİR

- İran ve Adana karpuzunun ardından yaklaşık 10 gün önce piyasaya çıkan İzmir’in Ödemiş karpuzunda üretici alıcı bulamamaktan yakınıyor. Kilosu 4-5 lira civarında satılan İran ve Adana karpuzunun ardından piyasaya çıkan yerli karpuzun alıcı bulamadığından yakınan üreticiler, “Tarladaki toptan pazar fiyatı düşük olmasına rağmen Ödemiş karpuzu alıcı bulamıyor. Üretim maliyetleri yükselirken fiyatlar yerinde sayıyor. Böyle giderse Ödemişli üretici karpuzdan uzaklaşacak” dedi.
Karpuz üretimi ve alım satımı ile uğraşan Hasan Çakır, bu sezon mağduriyet yaşadıklarını ve tarla fiyatlarının 40-50 kuruş civarında olduğunu belirterek, tarlada 4 tonluk bir traktör kasası dolusu karpuzun bin-bin 500 TL civarında para ettiğini söyledi.

Çakır, “Elektrik, su ve mazot maliyetleri hızla artarken fiyatlar yerinde sayıyor. Karpuz tarlada beklemez, olgunlaştığında kırılması gerekir. Ödemiş toptancı pazarına getiriyoruz ama alıcı yok. Bu kadar karpuzu iç piyasada tüketemeyiz. Eskiden buralar kamyon ve traktör kasalarıyla dolu olurdu ama son yıllarda 5-10 kasa ya var ya yok. Üretimden kaçış var” dedi.
2-3 gün bekledikten sonra alıcı gelmezse karpuzları hayvanlara yem olarak verdiklerini söyleyen Çakır, “Üretici alıcı bulamazsa, eğer hayvan sahibi ise yem olarak geri götürüyor. Eğer hayvanları yoksa yapacak bir şeyi de yok” şeklinde konuştu.
Toptancı pazarında 40-50 kuruştan satılan karpuz, ilçe merkezindeki seyyar satıcılarda kilosu 1 veya 1,5 TL’den satılıyor.
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