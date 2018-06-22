OCHA'dan Kızılay'a övgü ve destek - ANKARA

- Türk Kızılayı ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi arasında iş birliği protokolü imza töreni - BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Ramesh Rajasingham'ın konuşması - Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük'ün konuşması - Protokolün imzalanmasıOCHA'dan Kızılay'a övgü ve destek - BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Ramesh Rajasingham: - "Kızılay'ın bölgede faaliyet gösteren STK'lara olan desteği binlerce insanın hayatını kurtarıyor" - Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük: - "Gece gündüz demeden 150 personelimizle, sınır ötesi yardımlar için 700'ü aşkın personelimizle Türkiye içerisindeki çalışmalarımız için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz"ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Ramesh Rajasingham, Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerinin hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Türk Kızılayı ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) arasında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik insani yardımlarına destek amacıyla iş birliği protokolü Ankara Kızılay Genel Merkezi'nde imzalandı.Rajasingham, burada yaptığı konuşmada, Suriye krizinin 8. yılına girdiğini ve ülkedeki çatışmalardan ötürü yüz binlerce kişinin yerlerinden edildiğini hatırlatarak, "Kızılay'ın bölgede faaliyet gösteren STK'lara olan desteği binlerce insanın hayatını kurtarıyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'den Suriye'ye gönderilen yardım malzemelerinin sınır yardımları operasyonunun temelini oluşturduğunu kaydeden Rajasingham, "Onlara yardım etmenin başka bir yolu yok. Türk aktörlerin rolü Suriye'de krizden etkilenen milyonlarca insan için hayati bir öneme sahip." dedi. Rajasingham, Türk Kızılayı ekibinin Suriye içinde faaliyet gösteren çok sayıdaki diğer insani yardım çalışanlarına profesyonel bir şekilde destek olduğunu vurgulayarak, "Kızılay 2012'den bu yana sınır yardımları operasyonlarının lojistik ayağını yönetiyor ve diğer STK'lara da bu anlamda yardımcı oluyor." diye konuştu. Kızılay'ın özellikle Hatay ve Kilis'ten İdlib ve Halep'e giden iki geçiş noktasından geçen yardımların zamanında ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirten Rajasingham, Suriye'nin özellikle kuzey batısında ciddi bir insani durum yaşandığını ifade etti. Rajasingham, imzalanan anlaşmanın, merkezi Gaziantep'te bulunan ve Suriye için oluşturulan Türkiye havuz fonu üzerinden 2015'ten bu yana BM tarafından sınır ötesi yardımlar için yürütülen Türkiye İnsani Fonu kapsamında Kızılay'a verilen 6. hibe olduğunu söyledi.
Kızılay'a aktarılan toplam fonun 8,8 milyon dolar olduğunu belirten Rajasingham, "Şu anda imzalanan proje kapsamında ise ilk aşamada 1,1 milyon dolar daha sonra ocak ayından itibaren ikinci kısmı yatacak. Toplamda 2,3 milyon dolarlık bir yardımdan bahsediyoruz." şeklinde konuştu. Rajasingham, söz konusu yardım kapsamında Suriye'deki ihtiyaç sahibi kişilere 8 bin yardım tırının ulaştırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.Proje başladığından bugüne 30 bin kadar tırın Suriye'ye geçtiğine dikkati çeken Rajasingham, Kızılay'ın faaliyetlerinin bu kapsamda çok hayati bir rol üstlendiğini kaydetti. Rajasingham, yardım kapsamında toplam 250 kadar uluslararası, Türk ve Suriyeli STK'nın bu yardımdan faydalanacağını belirterek, BM temsilcisi olarak Türk hükümeti ve Türk halkına Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ve göçmenlere yardımlarından ötürü teşekkür etti.Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ise imzalanan anlaşma kapsamında 11 milyon Türk lirasına denk gelen BM yardımının bir yıllık süreyi kapsayacağını anlattı.İnsani Fonun Kızılay'a bugüne kadar yapmış olduğu desteğin 50 milyon Türk lirasının üzerinde olduğuna işaret eden Küçük, Rajasingham'a bireysel çabalarından ötürü teşekkür etti.Küçük, söz konusu fonun bir Türk kuruluşuna verilen en büyük fon olduğunun altını çizerek, Suriye içindeki ihtiyaç sahibi kişilerin Türkiye'den gelecek yardımları beklediğini vurguladı.Kızılay olarak Suriye'de ciddi faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Küçük, "Gece gündüz demeden 150 personelimizle, sınır ötesi yardımlar için 700'ü aşkın personelimizle Türkiye içerisindeki çalışmalarımız için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. Küçük, sınır ötesine değeri günlük ortalama 400 bin dolar olan insani yardım gönderildiğini belirterek, "Bu yıl 150. yılına girmiş Hilal - i Ahmer olarak tüm dünyaya yetişmek için bizim hamiyetperver vatandaşlarımızın da desteğiyle bu hafta ayrı bir sevinci yaşıyoruz. Dünyada insani yardımlar anlamında birinci sıraya yerleşmiş bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.