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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı

Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Polis Sağlık Ekibi Yangın Yeri Şili Yangına Müdahale 

-Yangın yerindeki polis, ambulans ve itfaiye araçları
-Yangının çıktığı mutfak ve yanan eşyalar
-Detaylar

( KARAMAN )- Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü KARAMAN

- Karaman’da Afganistanlı ailenin kaldığı evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Larende Mahallesi 586 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evin kadını seyyar olan tüplü ocağa yemeği koyarak dışarıda oynayan çocuklarının yanına gitti. Bir süre sonra seyyar ocağın yanında bulunan dolap kapakları aşırı sıcaktan tutuşarak yanmaya başladı.
Alevler daha sonra mutfaktaki diğer malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Oturdukları evden dumanların yükseldiğini gören aile fertleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Tedbir amaçlı yangın yerine sağlık ekibi de çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, yangının çıkmasına yol açan ocakta takılı piknik tüpünü sökerek dışarıya attı. Çıkan yangında mutfaktaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aile yangın nedeniyle kimseden şikayetçi olmazken, iki odası bulunan evde 11 kişilik Afganistanlı ailenin kaldığı öğrenildi.
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