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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Obüs ve tanklar Suriye sınırında - Askerlerden çocuklara çikolata - HATAY

Obüs ve tanklar Suriye sınırında - Askerlerden çocuklara çikolata - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Top, obüs ve zpt yüklü askeri tırların geçişlerinden görüntüler - Askeri kamyonetlerin geçişlerinden görüntüObüs ve tanklar Suriye sınırında - Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı - Sınır mahallesinde ikamet eden çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, konvoyun geçişi sırasında ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attıHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - Askerlerden çocuklara çikolataÖte yandan, Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.Mahallede ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrakları astı.Çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı. Onların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan askerler, çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.

Askeri Araç Hanlı 

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