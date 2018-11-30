Obez üç kız kardeş Almanya’dan gelip ameliyat oldu

-Doktor ve kızlarla röportaj



( İZMİR -ÖZEL) - Üç kız kardeşe arka arkaya tüp mide ameliyatı - "Güzelsin ama kilolusun" sözlerinden bıkan üç kız kardeş, Almanya’dan İzmir’e uçup tüp mide ameliyatı oldu - Kardeşler ameliyat olurken, ailesi canlı yayınla Almanya’dan izledi İZMİR



- Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan morbit obez üç kız kardeş, annelerinin teşvikiyle İzmir’de tüp mide ameliyatı oldu. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Serkan Ayhan, üç kardeşi arka arkaya ameliyat ettiğini belirtirken, kız kardeşler şimdiden toplamda 18 kilo vermenin keyfiyle Almanya’ya uçuş hazırlıkları yapıyor. Almanya Bremen’de Adile ve Suphi Gözetmen çiftinin kızları Gülnaz (27), Öznur (25) ve Özlem’in (20), kilolarla başı dertteydi. İnsanların ‘güzelsiniz ama kilolusunuz’ sözlerinden bıkan üç kız kardeş, sürekli diyet yaptı ancak kilo veremedi. Anneleri ise kızlarının durumuna üzülerek Türkiye’de yaşayan dayıları ile irtibata geçti ve kızlarını ameliyat etmesi için Obezite, Diyabet, Reflü Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan’a ulaştı. Üç kız kardeş, Almanya’dan İzmir’e uçarak arka arkaya tüp mide ameliyatı oldu, iki gün içerisinde Gülnaz 110 kilodan 105’e, Öznur 105 kilodan 99’a ve Özlem de 116 kilodan 109’a düştü. Operasyonlar arka arkaya yapıldı Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Serkan Ayhan, “Hastalarımız bize Almanya Bremen’den ulaştı. Üç kız kardeş de morbit obez, en büyüklerinde ayrıca reflü şikayeti de mevcuttu. Üç kız kardeş Almanya’dan İzmir’e geldiler ve yapılan tetkikler sonrasında üçüne de tüp mide ameliyatını uygun gördük. Aynı zamanda reflü şikayeti olan hastamıza ikinci bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın üç kız kardeş olmaları ve yurt dışından gelmeleri nedeniyle dönüşleri aynı gün olacaktı. Bu yüzden operasyonları arka arkaya planladık. Ortalama 45 dakikalık sürelerde üçünün de ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan 3-4 saat sonra ayağa kalktılar” dedi.

Ailesi ameliyatı Almanya’dan canlı izledi Kız kardeşlerin ailesinin de ameliyatı canlı yayında izlediğini kaydeden Ayhan, “Biz Türkiye’de ilk kez sosyal medyadaki kapalı grubumuzdan ameliyatları canlı yayından verme uygulamasını başlattık. Burada hasta yakını ile empati kuruyoruz. Ameliyat süresi uzadığında edişe etmelerini engelleyerek ameliyat esnasında hastanın isteği doğrultusunda canlı yayın yapıyoruz. Kız kardeşlerin Almanya’da yaşayan ailesi de ameliyat anlarını canlı yayından izledi” diye konuştu.

“Biz hastaların ayağına gidiyoruz” Op. Dr. Serkan Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden hastalar doktorların ayağına giderdi, artık biz hastaların ayağına gidiyoruz. Büyükşehirlerde A sınıfı 3. basamak yoğun bakımı olan hastanelerle anlaşmamız var. Hastamıza uygun olan bölgemizdeki hastanelerde ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Kız kardeşler de, İzmir’de yaşayan akrabalarının olması sebebiyle İzmir’de ameliyat olmak istediler.” "Bir ay bir yıl gibi geldi" Duygularını paylaşan Gülnaz Gözetmen, “Evde hep diyet deniyorduk ama 2-3 haftada 200 gram verdiğinde insan üzülüyor ve yeniden yemeye başlıyor. İnsanların ‘güzelsin ama kilolusun’ sözleri bizi üzüyordu. Her şey bir ay içinde oldu ve bizim için bir ay geçmedi. Sanki bir yıl gibi geldi. Üçümüz de ameliyat nasıl geçecek diye endişeliydik. Birbirimize ‘geçecek, zayıflayacağız’ diyorduk” ifadelerini kullandı. Gözetmen, toplamda altı kız kardeş olduklarını, kendilerinden küçük kız kardeşlerinde kilo sorunu olmadığını söyledi.



"Son noktayı annem koydu" Ameliyat fikrinin annesinden çıktığını kaydeden Öznur Gözetmen de, “Biz de zaten zayıflamak istiyorduk ama son noktayı annem koydu. Türkiye’deki dayımla irtibata geçti. Araştırmalar sonucunca Serkan Hoca’ya ulaştılar. Ameliyat öncesi hepimizde korku vardı. Ben ilk kez ameliyat oluyorum ama şu an gayet iyiyiz. Zayıflayınca insan özgüvenli oluyor. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyoruz” dedi.

"İstediğim kıyafeti almak istiyorum" Hayatı boyunca kilo sorunu yaşadığını dile getiren Özlem Gözetmen ise şunları söyledi: “İnsanların ‘yüzün çok güzel ama kilolusun’ sözleri beni üzüyordu. Ameliyatımız çok iyi geçti. Kendimi iyi hissediyorum. Mağazada artık istediğim kıyafeti almak istiyorum. Kendimi rahat hissetmek istiyorum. Hedef kilo belirlemedim. Kendimi iyi hissettiğim kiloya düşmek istiyorum.” Dün taburcu olan kız kardeşler, bugün Almanya’ya uçacak.

