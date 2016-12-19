Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
19 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
O polise FETÖ soruşturması
CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne düzenlenen silahlı saldırı değerlendirildi.
FETÖ ŞÜPHELİSİ
Programın konuğu olan Yaşar Hacısalihoğlu, elçiyi öldüren polis hakkında önemli bir bilgiyi açıkladı.
Hacısalihoğlu; saldırgan polisin, soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.