O polise FETÖ soruşturması



FETÖ ŞÜPHELİSİ



Programın konuğu olan Yaşar Hacısalihoğlu, elçiyi öldüren polis hakkında önemli bir bilgiyi açıkladı.



Hacısalihoğlu; saldırgan polisin, soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.

