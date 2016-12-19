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19 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
O polise FETÖ soruşturması

O polise FETÖ soruşturması

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne düzenlenen silahlı saldırı değerlendirildi.

Suikast Girişimi Tarafsız Bölge Suikast Planı Rusya 


FETÖ ŞÜPHELİSİ

Programın konuğu olan Yaşar Hacısalihoğlu, elçiyi öldüren polis hakkında önemli bir bilgiyi açıkladı.

Hacısalihoğlu; saldırgan polisin, soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.
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