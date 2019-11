'O' köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılması ile Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe ise el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi. Olay, Değirmenönü Mahallesi’nde geçtiğimiz 12 Kasım günü meydana geldi. İsimleri belirtilmeyen 2 şahıs, köpeklerini gezdirdikleri sırada ağızlıkları olmayan Alman kurdu ve yasaklı listede bulunan köpek cadde üzerinde gezdirildiği sırada bir dükkan önünde esnafın baktığı kedi, dükkanın yan tarafında durduğu sırada Alman kurdunun bir anlık hamlesi ile kediye saldırdı. Hayvan sahiplerinin ve çevrede bulunan esnafların, kediyi köpeğin ağzından kurtarmak için müdahale ettiği ve defalarca köpeğin çenesine müdahale edilmesi fayda etmedi. Zorluklar içerisinde kurtarılan kedi tedavi için götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde yapılan 4 günlük müdahaleye rağmen öldü. Kediyi köpeğin ağzından kurtarmak isteyen kırtasiyeci Ersin Kaya köpeğin ısırması ile yaralandı. O anlar ise an be an yansıması ile kedinin ön iki ayağı kırılan sokak kedisinin yaralandığı ve kaçmak istediği anlar ise içler acısı şekilde yürekleri sızlattı. ALMAN KURDUNUN YANINDA BULUNAN YASAKLI KÖPEĞE EL KONULDU Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alman kurdu köpeğinin sahibi hakkında, esnafın elini ısırmasından dolayı ‘basit yaralama’ suçundan dolayı işlem uygulandığı ve dava açıldığı belirtildi. Alman kurdu köpeği ise sahibine teslim edildi. Yasaklı olan köpek ise Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından el konuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yasaklı köpek kontrol altına alınarak barınağa alındı. Soruşturmanın ardından polis yasaklı köpeği besleyen şahısa ise hakkında tutulan tutanağın Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtilerek, Şube Müdürlüğü tarafından ise şahısa, 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi. “İnsana da zarar verebilirdi” Olayın takipçisi olacağını ve peşini bırakmayacağını dile getiren Ersin Kaya,“Köpeği gezdiriyorlar, ağızlarında bir ağızlık yok. O anda bir çocuk geçiyor olabilirdi, kediyi alırken bir çocuğa saldırıyor olabilirdi ya da bir insan geçiyor olabilirdi. İnsana da zarar verebilirdi. ‘İnsana saldırmıyor ağabeyi’ dedi.

Peki benim elimi ısırdı, elimi ısırdıktan sonra kediyi bıraktı. Bir vatandaş olarak ben her gün üç tane, dört tane sokak kedilerini besleyen insanım. O saatlerde benim çocuğum okuldan geliyor, eşim, dostum, çocuklar dükkana geliyor bu yüzden dolayı biz bunun tedbirini alamazsak, biz bunun önüne geçemeyiz. Köpeğin de sadece karnesi var, aşısı yoktu. Bu yüzden dolayı ben de hastane kontrolü altında tedavi altındayım, bu yüzden de tedbirin alınmasını istiyorum. Burada her gün üç tane, dört tane, beş tane kediyi karnını doyurup, suyunu verip içeri girdiğimde bu olay ile karşılaştığımda çok kötü oldum ve o gün sabaha kadar uyuyamadım”



