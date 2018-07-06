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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Nusaybinli çocukların havuz keyfi - MARDİN

Nusaybinli çocukların havuz keyfi - MARDİN

- Yüzme Kursundan genel görüntüler - Fahrettin Gölge ile röportaj - Belediye Spor Müdürü vekili Serkan Tekin ile röportajNusaybinli çocukların havuz keyfi - Mardin 'de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursuna katılan çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de tatilde gönüllerince eğleniyorMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından düzenlenen yüzme kursu çocuklardan büyük ilgi gördü.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince çocuklar için "Yaz Spor Okulu" kapsamında yüzme, futbol, basketbol, badminton, masa tenisi, voleybol, satranç ve wushu kursu açıldı.Belediye tarafından kiralanan Oktay Mungan Olimpik Havuzu'nda düzenlenen, büyük ilgi gören yüzme kursunda çocuklar hem güvenli bir ortamda yüzme öğreniyor hem de tatili eğlenerek geçiriyor.Nusaybin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Belediye Spor Müdür Vekili Serkan Tekin, yaptığı açıklamada, sosyal etkinlikler kapsamında açtıkları yüzme kursuna şu ana kadar bin 200 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi.

"Yüzme fırsatı bulamayan ve imkanı olmayan öğrencilerimize eğitmenler eşliğinde kurs veriyoruz. Öğrencilerimize 6 antrenör, 2 can kurtaran ve 3 halkla ilişkiler personeli eşlik ediyor. Böylece çocukların yaz ayları boyunca hem serinlemelerini hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diyen Tekin, 8 branşta kursların devam ettiğini belirtti.
Tekin, "Toplam bin 600 öğrencinin spor dolu iki ay geçirmesine olanak sunuyoruz." diye konuştu.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın destekleriyle böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Tekin, kendilerine her türlü desteği veren Baysal ve ilçeye böyle bir tesis kazandıran iş adamı Oktay Mungan'a teşekkür etti.Çocuklar da farklı branşlarda kurslar düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Yüzme kursuna katılan Fahrettin Gölge, belediyenin açtığı kurs sayesinde yüzme öğrendiklerini belirterek, eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenirken aynı zamanda arkadaşlarıyla eğlendiklerini söyledi.

Gölge, "Belediyemizle gurur duyuyoruz, onlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Masa Tenisi Basketbol Yüzme Kursu Öğrenciler Badminton 

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