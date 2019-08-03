Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı

-cenazenin omuzlarda taşınması

-şehidin ailesi

-dua

-şehidin cenazesinin omuzlarda taşınarak helikoptere konulması

-şehidin fotoğrafı



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a uğurlandı. Şehit Kıratlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Nusaybin Devlet Hastanesi Morgundan alınarak, Nusaybin Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na getirildi.

Silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan şehidin naaşı katafalka konuldu. Görevli personel tarafından okunan öz geçmişinden sonran Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti. Şehidin törene eşi Nursen Kıratlı, 50 günlük kızı Elçin Kıratlı ve aynı saldırıda yaralanan şehidin 2 silah arkadaşı katıldı.

Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit Kıratlı'nın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda tekbirlerle askeri helikoptere konularak Elazığ'a uğurlandı. Törene, Vali Mustafa Yaman'ın yanı sıra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



