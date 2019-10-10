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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: 'Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur'

Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: 'Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur'

anonsun görüntüsü

( MARDİN ) Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur" MARDİN

Şehit Can Güvenliği 


- Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.Nusaybin'e düşen havan topları nedeni ile 3 kişi şehit olmuş 24 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Nusaybin Kaymakamlığınca yapılan anonsta, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine. Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.
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