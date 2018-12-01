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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nusaybin'de yağış sonrası dağdan akan sular sele sebep oldu

Nusaybin'de yağış sonrası dağdan akan sular sele sebep oldu

İlçe merkezinde ve karayolunda yaşanan su taşkını

Kanalizasyon Gesi Uluslararası Kullar Su Taşkını 

-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece boyunca yaşanan yağış sonrası ilçeden geçen uluslararası karayolu yanı sıra birçok ev ve sokak taşan suların altında kaldı. Yağış sonrası dağdan gelen sular nedeniyle ilçeden geçen uluslararası karayolunun Nusaybin Devlet Hastanesi ve okullar bölgesi sular altında kaldı. Karayolunu kullanan araçların geçişlerde büyük zorluk yaşandığı görüldü.
İlçe merkezinde de bazı mahallelerde su taşkınlığı yaşandı. Dicle ve Yenişehir Mahallelerinde su giderlerinin yetersiz kalması nedeniyle su taşkınlığı yaşandı. Birçok evin bodrum ve giriş katları sular altında kalırken Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi için çalışma yapıyor. Vatandaşlar, özellikle yeni yapılan yer altı çalışmalarından kullanılan kanalizasyon borularının yetersiz olduğunu ve yetkililere iletmelerine rağmen uyarıların dikkate alınmadığını ileri sürdü. (AA-AKK-Y)
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