Nusaybin Belediyesinden şeker tadında sağlık hizmeti

-Hastaların kayıt yaptırması

-Çocukların muayene olması

-Doktorun şekerli çubukla çocuğu ağızdan muayene etmesi

-Çocuğun şekerli çubuğu emmesi

-Nusaybin Belediyesi Basın Birimi yetkilisi Ufuk Asman'ın konuşması

-Bir babanın konuşması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Nusaybin Belediyesi, boğaz muayenesinde kullanılan çubuklarını şekerli yaparak çocukların doktor korkusunu yenmesini sağlıyor. Farklı hoş koku ve renkten oluşan şeker ile kaplı çubuklar muayene sırasında doktorlara da kolaylık sağlayarak muayeneleri sevimli hale getiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Nusaybin Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatları ile Nusaybin Belediyesi Gülşilav Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, çocukların boğaz muayenesini sevimli hale getiriyor. Belediye, hastaların boğaz muayenesinde kullanılan tahtadan veya demirden üretilen çubukların yerine farklı şekerlemelerle kaplı ve renkli çubuklarla çocukların ve doktorların muayenesini kolaylaştırıyor. Özel olarak tasarlanan ve glikoz şurubu içermeyen sweetlang olarak adlandırılan şekerli çubuklar, çocukların doktor korkusunu yenmekte etkili oluyor. Belediye tarafından ilçede bulunan devlet hastanesi ve sağlık ocaklarına dağıtılan çubuklar; muz, çilek ve portakal gibi aromalardan oluşuyor. "Projeden olumlu dönüşler alıyoruz" Projeden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Nusaybin Belediyesi basın birimi yetkilisi Ufuk Asman, “Belediyemiz bu etkinlikle birlikte şeker tadında sağlık hizmeti veriyor. Devlet hastanesi ve sağlık ocaklarında çocukların korkmaması ve tedaviye yanıt vermesi amacıyla yapılıyor. Çocuklar artık daha ılımlı ve kaçmıyor. Sonuçta bu bir hediye oluyor onlara. Bu çerçevede veliler ve çocuklar belediyemize olumlu dönüşler sağlıyor” dedi.

Aileler de uygulamanın çok güzel olduğunu ve çocukların muayene için çok çabuk ikna olduğunu belirtti.



