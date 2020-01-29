Nuruosmaniye Camii’nin duvarında is oluşturan iş yerine ceza



- Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen ve kubbesinde Nur suresinin 35. ayeti ve kubbe kemerlerinde Fetih suresi yer alan Nuruosmaniye Camii’nin duvarlarında is oluşmasına sebep olan iş yerine cezai işlem uygulandı. Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanların tarihi caminin duvarlarında is oluşturmuş, bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı duvarın görüntüleri ise tepki çekmişti. Yaşanılanları tarihi camiye saygısızlık olarak gören vatandaşlar işletme hakkında, harekete geçilmesini istemiş, esnaf ise yaşanılan durumun iş yerinin bacasının teknik bir arızasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri iş yeri üzerinde çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde iş yerinin işletme ruhsatının olduğu ve 22 Ocak günü oluşan havalandırma sistemindeki arızanın 23 Ocak günü teknik servis tarafından giderildiği belirlendi. İş yeri denetimlerde havalandırma sisteminin sürekli açık tutulması ve bacanın periyodik olarak kontrollerinin yapılması konusunda uyarıldı. Ayrıca iş yerine Maliye tarafından fiş ve faturadan dolayı bin 750 TL, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce de genel işlemlerden dolayı 5 bin 570 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Nuruosmaniye Camii hakkında; Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhâne, muvakkit odası, sebil, çeşme gibi müştemilâtı ile çevresinde dükkânları ve hanı vardır. Barok üslûbun etkisiyle meydana gelen bu karekteristik camiin iç avlusu, klasik plân esasından bütünüyle ayrılmış olup yarım, daire şeklinde 12 sütün üzerine oturan 14 kubbesi bulunmaktadır. Caminin asıl iç kısmı kare plan üzerine yapılmıştır ve mihrabı çıkıntılıdır. Çapı hayli geniş olan yüksek kubbe, duvarlar üzerine oturan kemerler tarafından taşınmaktadır. Cami beş sıra halinde 174 pencere tarafından aydınlatılmaktadır ki, bu pencereler camiye fazlaca bir aydınlık sağlamaktadır. Pencereler alçıdan ve Barok stilindedir. Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak halinde Fetih suresi yazılıdır.



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