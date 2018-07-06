Nurhak’ta çöp yangını helikopter ile söndürüldü

-Farklı açılar



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde çıkan çöp yangına helikopterle müdahale edilerek söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesinin girişinde bulunan çöplük alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın çevre sakinleri tarafından itfaiyeye haber edildi. Kurucaova olarak adlandırılan bölgedeki orman alanı ile hububat, mercimek ve nohut ekili yüzlerce dönüm tarım arazisini tehdit eden alevlere Nurhak ve Elbistan’dan sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, itfaiye araçlarının giremeyeceği kayalık bölgeye doğru ilerlemesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile alevler, tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 5 dönüm orman yanarak kül oldu. Nurhak Belediye Meclis Üyesi Aslan Palalı, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.



Palalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nurhak Bağlıca çöplük bölgesi ve mevkiinde çıkan yangın, Kurucaova bölgesine ve ekili arazilere ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. Olay anında duyarlı davranan başta halkımıza, sonra itfaiye ve belediye birimlerine, Pınarbaşı Muhtarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



