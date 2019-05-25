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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”

- Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”

- toplantıdan detaylar

Sadaka İstifa Ödül Töreni Toplantı Maneviyat 

-- hediye takdim edilmesi
-- Numan Kurtulmuş açıklaması

( BURSA ) BURSA

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Bazı şehirlerin kendi kimlikleriyle öne çıktığını ifade eden Kurtulmuş, “Bursa’ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa’nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir” dedi.
Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen iftar ve ödül töreni programına katılmak için Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da yeni belediye binasında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı ziyarette konuklarını kapıda karşılayan Başkan Aktaş, farklı zamanlarda ağırlayıp, bilgelerinden istifade ettikleri Kurtulmuş’u Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sadaka-i cariye Osmanlının kurucu şehri Bursa’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da seçim öncesi aday tanıtım programı için Bursa’ya geldiğini ve coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Seçimlerde Bursa’da da güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, “Bu vesileyle sayın başkanımızı seçildikten sonra ziyaret edip, tebrik etme fırsatımız olmamıştı. İftar programı dolayısıyla geldim ve belediyeyi de ziyaret ettim. Başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu dönemde de Bursa’ya çok güzel hizmetler yapmasını bekliyoruz. Bu kadim şehrimize, gerçekten her tarafı sanat dolu, maneviyat dolu, kültür dolu bu güzel şehri çok daha ileriye götürecek çalışmalara öncülük etmesini temenni ediyoruz. Cenabı Allah işlerini kolaylaştırsın. Bazı şehirler vardır ki kendi kimlikleri dolayısıyla öne çıkar. Bursa’ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa’nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.
Ramazan ayının gönül huzuru içerisinde geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, Bursalıların yaklaşın Ramazan Bayramı’nı da kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, ziyaretin anısına Kurtulmuş’a üzerine yeşil türbe işlenmiş bir ipek halı tablo hediye etti. (SD-
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