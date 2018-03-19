Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Nükleer madde operasyonu - 1 kilo 441 gram 'kaliforniyum' maddesi ele geçirildi - ANKARA

Nükleer madde operasyonu - 1 kilo 441 gram 'kaliforniyum' maddesi ele geçirildi - ANKARA

Nükleer madde operasyonu - 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi - ANKARA - Ekiplerin ele geçirilen "kaliforniyum" maddesini emniyete getirmesi Ankara 'da nükleer madde operasyonu - Otomobilde yapılan aramada sadece ABD ve Rusya'da üretildiği ve limitli kullanım alanı bulunduğu belirtilen 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi - Nükleer maddenin değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu kaydedildiANKARA (AA) - Ankara 'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, nükleer madde kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen grubu takibe aldı.Şüphelilerin kullandığı otomobili Pursaklar ilçesinde durduran ekipler, araçta arama yaptı.Aramada yurt dışına çıkarılarak satılacağı tespit edilen ve değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu belirtilen 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi.Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkililerinin emniyet görevlilerine, "kaliforniyum" maddesinin sadece ABD ve Rusya’da üretildiği, stratejik öneme sahip olduğu ve limitli kullanım alanı bulunduğu bilgisini verdikleri öğrenildi.Soruşturma sürüyor. - KaliforniyumDoğada bulunmayan ve radyoaktivite içeren "kaliforniyum", en tehlikeli elementler arasında yer alıyor.Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında da kullanılıyor.

Strateji Yurt Dışı Petrol Kuyular Nükleer Reaktör 

İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı