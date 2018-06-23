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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

İl Nüfus Müdürü Röp

Vatandaşlık Hafta Sonu Karahisar Cüzdan Kimlik Kartı 

-Nüfüstan detay görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde kimlik belgesi olmayan kişilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hafta sonu da vatandaşlara hizmet verecek. Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye’nin tüm il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde olduğu gibi yarın yapılacak seçimler nedeniyle hafta sonu vatandaşlara hizmet verecek. Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, vatandaşların seçimlerde mağduriyet yaşamamaları adına cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceklerini bildirdi. Eser, "24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi 23 Haziran ve 24 Haziran tarihleri ile Yüksek Öğrenim Kurumları sınavı nedeniyle 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımızın hizmetine açık olacaktır" diye konuştu.
Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumu sınavları nedeniyle önümüzdeki hafta sonu da hizmet vereceklerini belirten İl Müdürü Eser, "Eski kimlik dediğimiz nüfus cüzdanlarıyla ve resmi belgeli ehliyet, kimlik kartı ve geçici kimlik belgeleri ile oylarını kullanabilirler. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin sınava girmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla ola ki kimlik kartlarını unutabilirler, kaybedebilirler biz gereken yardımı sağlayacağız. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır" dedi.
Resmi kurumlardan alınan kimlik belgeleri ile de oy kullanılabileceğini aktaran Eser, "Oy kullanacakların kimlikleri resimli olması esas. Nüfus müdürlüklerinden aldıkları kimlik kartlarının okunaklı olması gerekiyor. Öte yandan ehliyet ya da diğer resmi kurumlardan aldıkları resimli kimlik belgeleri ile de oylarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı.
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