Noel Baba deniz dibinden bir torba çöp çıkardı

-Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ’la röportaj

-DAK-SAR Eğitmeni Turgay Aytaç’la röportaj

-7 yaşındaki İdil Öztürk’le röportaj

-Dalgıçların suya girişleri

-Noel Baba kılığındaki dalgıcın dalış anları

-Noel Baba kılığındaki dalgıcın sudan çıkış anları

-Yener Kuşculuoğlu ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı. Noel Baba kılığına girerek suya giren bir dalgıç, deniz dibinden bir torba çöp çıkardı. Noel Baba’nın torbasından hediye çıkacağını düşünen çocuklar, çöpleri görünce hayal kırıklığı yaşadı. Kadıköy’deki Caddebostan sahili ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi 8 dalgıç, hem 2018’i uğurlamak, hem de denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı. Yener Kuşculuoğlu isimli dalgıç, suya girmeden önce Noel Baba kılığına girdi. Dalış kıyafetlerinin üzerine noel baba kıyafetlerini giyen dalgıç, sakalını ve şapkasını da taktıktan sonra suya girdi. Yaklaşık yarım saat suda kalan Noel Baba, elindeki torbayla sahile çıktı. Noel Baba’nın torbasından hediye ve oyuncak çıkacağını düşünenler ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kuşculuoğlu, deniz dibinden topladığı bir torba çöpü vatandaşlara göstererek, denizlerdeki kirliliğe karşı bilinçli olunmasını istedi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, “Bugün hem 2018’i yeni yıl vesilesiyle su altında uğurlamak, hem de 2019’un plastik yılı olması münasebetiyle su altından topladığımız plastikleri Noel Baba kılığındaki arkadaşımızla sahile hediye olarak getirmek için buradayız. Soğuk bir günde, soğuk bir suda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Temizlik çalışmaları sırasında etkinliği izleyen 7 yaşındaki İdil Öztürk ise, “Bugün denizden plastik çöp toplayacaklar. İnsanlar dünyayı çok kirletmemeliler. Çünkü çöpleri hayvanlar yiyor ve ölüyor. Sonra başka hayvanlar da ölüyor ve hayvanlar bizim yemeğimizi yaptığı için biz de ölüyoruz. Plastik yerine kullanılabilecek başka şeyler var. İnsanlar dünyayı kirletmesinler ve bize temiz bir dünya bıraksınlar” diye konuştu.

Su altından getirdiği bir torba çöple sahile çıkan Noel Baba kılığındaki Yener Kuşculuoğlu ise, “Torba bayağı dolu. Aslında aşağıda hediye aradım ama aşağısı plastik poşet dolu. Bunlar hep denizden çıktı. Çocuklar için hediye aradık ama plastik poşetten başka bir şey bulamadık. Bu konuda daha duyarlı olmamız lazım. Aşağısı daha da doluydu aslında. Plastik poşet çabuk vazgeçilebilir ve geri dönüşümü olmayan bir şey. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmamız lazım” dedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’na Gönüllü Denizde Arama Kurtarma Örgütü (DAK-SAR) ve Moto Bahriye grubu üyeleri de destek verdi. Öte yandan, deniz dibinde yapılan çalışma su altı kamerasıyla da görüntülendi.

