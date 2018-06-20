Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nizip'te damat cinayeti - 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - GAZİANTEP

Nizip'te damat cinayeti - 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te damat cinayeti - Zanlının adliyeye getirilişiGÜNCELLEME - Gaziantep 'te damat cinayeti - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladıZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süredir işsiz olan Eyyüp Yakar (27), babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.Velayet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bu arada cesetler savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından ardından yoğun güvenlik önlemi altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Güvenlik Önlemi Özel Güvenlik Görevlisi Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı