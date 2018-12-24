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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu' - İZÜ Rektörü Prof. Dr. Bulut - İSTANBUL

'Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu' - İZÜ Rektörü Prof. Dr. Bulut - İSTANBUL

"Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu" - İZÜ Rektörü Prof. Dr. Bulut - İSTANBUL

: - "Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu"ndan detaylar - İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Nizamülmülk için bin yılın kurucu babası denilse azdır. Medrese ve üniversite ondan önce kurulmuştu ama birçok şehre Nizamiye Medreseleri'nin kurulmasını sağladı. Oxford'dan Cambridge'den önce bu cesametteki kurumları Nizamülmülk kurdu." dedi.
Bulut, İZÜ'de düzenlenen "Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu"nda "Bin Yıllık İktisat Geleneğinin Kökleri" başlığıyla açılış konuşması gerçekleştirdi.Nizamülmülk'ün doğumunun bininci yılında bu sempozyumun düzenlenmesinden son derece memnun olduklarını dile getiren Bulut, "Nizamülmülk önemli bir şahsiyet. Türklerin Anadolu'da tarihe dahil olmasıyla bütün dünya tarihine Müslüman Anadolu coğrafyasından ilmin, siyasetin, iktisadın, estetiğin yaygınlaşmasında temel atan öncülerden biridir Nizamülmülk." diye konuştu.
Bulut, Anadolu'nun kapılarının Alparslan tarafından açıldığını anımsatarak, Alp ve Arslan kelimelerinin Türkçe olduğunu söyledi.

Buna rağmen Alparslan'ın oğluna Melik Şah adını verdiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:"Melik de Şah da Türk ismi değil. Melik Arap, Şah da İran ismidir. Alparslan bence oğluna ve onu izleyenlere ufuk veriyor. Bence oğluna 'Ben öz be öz Türk'üm ama bu zamana kadar İslam'ın gelmesinde Araplar ve İranlılar hizmet etti. Bundan sonra sen benim öz evladım olarak bu iki geleneği kuşatarak sözünü söyleyeceksin.' demiştir. Melik Şah'a bu misyonu yüklüyor. Bu adı verirken bence öyle düşündü. Nizamülmülk önce Alparslan'ın sonra da Melik Şah'ın başveziri oldu."Bulut, Nizamülmülk'ün eseri Siyasetname hakkında da bilgiler verdiği konuşmasında, eserde devlet adamlarına tavsiyelerde bulunulduğunu hatırlattı.Nizamülmülk'ün kadılardan maliye memurlarına kadar birçok kesime tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Bulut, "Nizamülmülk için bin yılın kurucu babası denilse azdır. Medrese ve üniversite ondan önce kurulmuştu ama birçok şehre Nizamiye Medreseleri'nin kurulmasını sağladı. Oxford'dan Cambridge'den önce bu cesametteki kurumları Nizamülmülk kurdu. Sadece biz değil, bütün dünya üniversitelerine de örnek teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.İZÜ'de iki gün sürecek sempozyumda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler sunumlarını gerçekleştirecek. Sempozyumda, "Nizamül Mülk'ün Siyaset Felsefesi ve Tarihe Yansıması", "Siyasetname'yi Yeniden Düşünmek", "Nizam'ül Mülk ve Gazali'de Eğitim Felsefesi", "Nizam'ül Mülk ve İktisat Geleneğinin Omurgası" ve "Batıniler Ve Haçlılarla Mücadele" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Kadılar Misyon İslam İranlılar İktisat 

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