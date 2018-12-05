- Nineler maharetleriyle yarıştı

-Nineler ve torunlardan görüntü

-Jüriden görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Derecenin açıklanması

-Röportajlar

-Hediye verilmesi



( İSTANBUL )- Esenler'de Nineler yemeklerini beğendirmek için yarıştı İSTANBUL



- Yerli Malı Haftası dolayısıyla Esenler’de düzenlenen etkinlikte nineler yaptıkları baklava, mantı, içli köfte gibi yöresel lezzetleri jüriye beğendirmek için yarıştı. Yarışmaya torunlarıyla birlikte katılan ninelerin maharetlerini sergilediği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Esenler Belediyesi Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte nineler maharetlerini sergiledi. Dede Torun Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte nineler yaptıkları baklava, börek, mantı, yaprak sarması, içli köfte, börek gibi yöresel lezzetlerle yarıştı. Lokanta sahibi Ramazan Bingöl, sosyal medya fenomenleri Eray Kılıç ve Emre Koşapınar’ın jüri olduğu sunuculuğunu Tuba Akıncı'nın yaptığı etkinlikte nineler yemeklerini jürilere beğendirmek için uğraştı. Etkinliğe torunlarıyla birlikte gelen ninelerin yarışı ise renkli görüntüler oluşturdu. Maharetlerin sergilendiği etkinlikte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yarışmacılara başarılar diledi. Sırayla ninelerin yemeklerini tadan jüri ise birinciyi belirlemekte oldukça zorlandı. Uzun süren oylamanın ardından ise tatlısıyla jüriden tam puan alan 69 yaşındaki Fatma Dönmez birinci oldu. İkinciliği ise yaptığı ıslamayla jürilerin beğenisini kazanan Hüsniye Özdemir kazandı. Yarışmanın sonunda ise tüm katılımcılara hediyeleri takdim edildi. “Okul hayatımızda Yerli Malı Haftası çok önemliydi” Yerli malı Haftası’nın önemli bir hafta olduğunu belirterek torunlarıyla birlikte yarışmaya gelen tüm kadınları kutlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Eskiden okul hayatımızda Yerli Malı Haftası çok önemliydi. Bugünde nineler ve torunların çok önemli yerli yemekleri var. Bu sene bir başlangıç bundan sonrası daha da büyüyerek devam edecek” ifadelerini kullandı. “Birinciliği beklemiyordum, çok sevindim” Tatlısıyla diğer yemekler arasından sıyrılarak birincilik elde eden 69 yaşındaki Fatma Dönmez, “Yoğurt, tereyağı, kabartma tozu kattım, pişirdim sonrasında da ıslattım. Birinciliği beklemiyordum, çok sevindim” diye konuştu.

(HK-EY

