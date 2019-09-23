Nilüfer tiyatroya doyacak...Askıda bilet uygulaması da başlıyor



- Kültür-sanatın merkezi Nilüfer’de tiyatro adına umut yeşerten çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 6. sezonuna zengin bir programla giriyor. 2 Ekim’de “Hayalinin Hayali” isimli oyunla açılacak olan yeni sezonda, 2’si çocuklara yönelik olmak üzere toplam 9 oyun sahneye konulacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dar gelirlileri de sanatla buluşturmak için askıda bilet uygulamasını bu sezon da uygulayacaklarını, bilet fiyatlarını 15-20 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni sezondaki tiyatro faaliyetlerini düzenlenen basın toplantısıyla paylaştıKentteki herkesi tiyatro ile buluşturmayı amaçladıklarını belirten Erdem, "Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda iki yeni oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Oyunlardan biri Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Hayali'nin Hayali”. Burçak Çöllü’nün yazdığı oyun, bir Karagöz, kukla ve gölge oyunları ustası olan “Hayali Tacettin”in 1924 yıllarında yaşadığı mübadeleyi bütün duygularıyla yıllar sonra sahneye taşımasını konu alıyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni sezonda ilk kez sahneleyeceği bir diğer oyun da “Yangınlar”. 1975-90 arasında yaşanan Lübnan iç savaşında geçenleri konu edinen ve prömiyeri 6 Kasım’da yapılacak oyunu Wajdi Mouawad yazdı, Ayberk Erkay Türkçe’ye çevirdi, Murat Daltaban da yönetti. Sezonun yeni çocuk oyunu da Sihirli Keman. Ebru Kara’nın yönettiği oyun; dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemine vurgu yapıyor. Sihirli Keman’ın prömiyeri 6 Ekim’de yapılacak. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, daha önceki sezonlarda sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören 6 oyunu daha izleyici ile buluşturacak. Bir çok kişinin yoğun ilgi nedeniyle izleme şansı bulamadığı geçen sezonun sevilen oyunları; “Beni Bekleme Kaptan”, “Cambazın Cenazesi”, “III.REICH’ın Korku ve Sefaleti”, “Kanlı Düğün” ve “Titanik Orkestrası” ile çocuk oyunu “Yeni Dünya Bir Uzay Macerası” bu sezon tekrar sahnelenecek" dedi.

Erdem, 2 Ekim’de saaat 20.00’de Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak “Hayalinin Hayali” isimli oyunun prömiyeri ile açılacak sezon boyunca oyunların; Uğur Mumcu Sahnesi, Ayşe Selen Deneme Sahnesi ve Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahneleneceğini kaydederek, "Çocuk oyunları ise Konak Kültürevi’nde sahnelenecek. Bu yıl tiyatro bilet fiyatları 15 ve 20 TL olarak belirlendi.Tiyatro Festivali 7 aya yayılıyor Nilüfer Belediyesi Bursa’da 2008 yılından bu yana düzenlenen ve tiyatroseverlerin büyük ilgiyle bekledikleri geleneksel Nilüfer Tiyatro Festivali’ni ise bu yıl bütün sezona yayma kararı aldı. “Festivali artırıyoruz” sloganıyla yola çıkan Nilüfer Belediyesi, Ekim ayında başlayıp 2020 Nisan ayına kadar sürecek olan sezon boyunca her ay festival oyunlarını farklı sahnelerde tiyatroseverlerin karşısına çıkaracak" diye konuştu.

Erdem, askıda bilet uygulamasını bu yıl da hayata geçirdiklerini, ihtiyaç sahiplerini de bilet sponsorlarının destekleriyle sanatla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

