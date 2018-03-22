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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Nilüfer'de her gün 500 öğrenciye çorba ikram ediliyor

Nilüfer'de her gün 500 öğrenciye çorba ikram ediliyor

Çorbadan görüntü

Gesi Kullar Öğrenciler 

-öğrencilere çorba dağıtılması
-röportaj

( BURSA ) BURSA

- Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün çorba dağıtıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yoğun olduğu Görükle’de sabah ve akşam çorba dağıtılıyor. Hafta sonları hariç 5 gün çorba dağıtılıyor. Çorba ikramından günde 500 öğrenci faydalanıyor. Her gün değişik çorbalar dağıtılıyor. Okulların kapandığı günlerde ise çorba ikramı yapılmıyor. Nilüfer Belediyesi’nde görev yapan Sosyolog Büşra Erdinç, “2014 yılından beri Görükle’de faaliyet göstermekteyiz. Üniversite öğrencileri buradan öğrenci kartını göstererek hiçbir ücret ödemeden çorba alabiliyor. Sabah 8.00-10.30 arası ve akşam 16.00-18.30 arasında hafta içi çorba ikramından faydalanıyorlar. 2017 yılında 62 bin öğrenciye hizmet verdik. Öğrenciler çorba takip çizelgesinden hangi gün ne çorbası yapılacağını görebiliyor” dedi.

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