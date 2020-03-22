Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Nil Karaibrahimgil’den 'karantina' şarkısı

Nil Karaibrahimgil’den 'karantina' şarkısı

Nil Karaibrahimgil’in şarkı söylemesi

( İSTANBUL ) Nil Karaibrahimgil’den "karantina" şarkısı İSTANBUL

Sosyal Medya Karantina 


- Korona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında herkes virüsten korunmak için evlerine kapandı. Sanatçılarda yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, de bestelediği yeni şarkısını "şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü. Nil Karaibrahimgil’in bestesinin sözleri ise şöyle; “Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş. özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılar omuzumla çarpmayı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda baharın da hiç haberi yokmuş geçecek bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek ,herkesin bir yanı solucak. Yanyana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum. “
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı