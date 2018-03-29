- Niksar'da kıraathanelere kitaplık ve hediye edildi

-KÜTÜPHANELER HAFTASI,

-KAHVEHANE KÜLTÜRÜ OKUMAKLA OLUR PROJESİ,

-TOKAT NİKSAR,



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Niksar ilçesinde 54'üncü Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 3 kıraathaneye kitaplık ve kitap hediye etti. Niksar Kaymakamlığı tarafından organize edilen 'Kahvehane kültürü okumakla olur' adlı proje kapsamında ilk etapta ilçede 3 kıraathaneye kitaplık kuruldu. Proje kapsamında Türk ve Doğu klasiklerinden eserlerin bulunduğu kitaplar Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır tarafından kahvehane sahiplerine teslim edildi. Okumanın yaşının olmadığını ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğunu belirten Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya; 'Kahvehane kültürü okumakla olur' adlı bir proje başlattık, vatandaşlarımıza kahvelerde geçirdikleri boş vakitleri okuyarak değerlendirmeleri için bir fırsat sunmak istiyoruz. Bilindiği gibi kahvehanelerin çoğunun ruhsatında 'Kıraathane' yazar. Kıraat, ekmek demek, okumak demektir. Kahvelerimizde vatandaşlarımız tabi ki hoşça vakit geçirmek için sohbet, muhabbet hatta oyun da oynayacaklar. Ama hiç olmaz bir yarım saat kitap okusalar bu alışkanlık haline gelir ve kitap okuma alışkanlığımız hale gelir. Böylece bir iki derken toplumumuzda kitap okuyanların sayısı artar. Kitap demek bilgi, kültürlü olmayı ve güzel konuşmayı kendini iyi ifade edebilmeyi kazandırır. Zamanla bu şekilde toplumumuzun sosyo kültürel düzeyi yükselir, yüksek bir insan topluluğu haline dönüşür. Amacımız hedefimizde budur." diye konuştu.

Kıraathanelerde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Kapankaya, okumaları gereken kitapları bizzat dağıtarak okumanın yararlarını anlattı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler, daha sonra kıraathanelerde vatandaşlarla birlikte bir süre kitap okudular. (SÖZ-UY-Y)

