- Nijerya Devlet Başkanı Buhari Sessizliğini Bozdu: 'Bu Gerçekten Benim'



- Nijerya Devlet Başkanı Buhari öldüğü ve klonlandığı iddialarını reddederek, kendisinin klonlanmadığını ve gerçek olduğunu söyledi.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, öldüğü ve klonlandığı konusunda sosyal medyada aylardır süren söylentiler karşısında sessizliğini bozdu. Polonya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Buhari’ye söylentiler hakkında sorular soruldu. Buhari'nin asistanı Bashir Ahmad ise Twitter'da Buhari'nin söylentiler hakkındaki yorumlarını içeren bir video paylaştı. Buhari Pazar günü yaptığı açıklamada, sağlığı ve kimliği hakkındaki söylentileri yaymaya çalışanların 'cahil ve dinsiz' olduğunu söyleyerek, öldüğü ve klonlandığı iddialarını reddetti ve "Bazı insanlar klonlandığımı düşündü ama bu gerçekten benim, sizi temin ederim" dedi.

Buhari, “Birçok insan hastalığım sırasında öldüğümü düşündü ve hatta bazı insanlar başkan yardımcısının vekili olmak istediler çünkü onlar öldüğümü kabul etmişti” dedi.

Bu elbette ki onu çok utandırdı ve beni İngiltere’de ziyaret etti” dedi.

Sosyal medyada söylentiler aylarca dolaştı Buhari'nin öldüğü ve Sudan'dan ‘Jubril’ adında başka bir vücut ile değiştirildiği söylentileri geçtiğimiz yıl aylar boyunca sosyal medya siteleri Facebook, Twitter ve YouTube'da paylaşılmıştı. Söylentilere dair paylaşımlar 500 binden fazla izlenmişti. Eski Nijerya Goodluck Jonathan'da söylentilere destek verenler arasında yer alıyor. Yeniden seçilmek istiyor Nijerya'da Şubat ayında gerçekleştirilecek olan seçimlerde yeniden seçilmek isteyen 76 yaşındaki Buhari, 2015 yılında göreve geldiğinden beri rahatsız. Buhari 2017'de 3 aylık hastalık izni alarak İngiltere'de tedavi görmüş, döndükten sonra ise "Ben hiç bu kadar hasta olmamıştım" ifadelerini kullanmış ancak ne tür bir hastalığa yakalandığını belirtmemişti.

