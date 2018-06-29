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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Nijerya’da Petrol Tankeri Patladı: 9 Ölü, 5 Yaralı

- Nijerya’da Petrol Tankeri Patladı: 9 Ölü, 5 Yaralı

Alevler ve dumanlar

Dera Petrol Trol 

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( ABUJA ) - Nijerya’da petrol tankeri patladı: 9 ölü, 5 yaralı ABUJA

- Nijerya’da dün petrol tankerinin otomobille çarpışarak infilak etmesi sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Nijerya’da dün meydana gelen petrol tankerinin kaza sonucunda infilak etmesiyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 54 aracın tahrip olduğu açıklandı. Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC), Lagos-Ibadan karayolunda meydana gelen patlamada 54 aracın tamamen yandığını aktardı. Freni arızalanan petrol tankerinin bir otomobile çarpması sonucunda infilak ettiği aktarılırken tüm araçların yanmış olduğu belirtildi. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari yaptığı açıklamada son zamanlarda ülkede meydana gelen en büyük trajedilerden biri olduğunu söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz Eylül ayında da 20 araç ve 4 motosiklet petrol tankerinden sızan petrolün yol açtığı yangın sonucu yanmıştı.
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