Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye geldi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye geldi

Gelen işçilerden görüntü

Gesi Uttu Başkent Hükümet 

-İşçilerden biriyle röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Geçtiğimiz günlerde Nijerya’da kaçırılan ve yapılan operasyonla kurtarılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye döndü. Maden şirketinde çalıştığı öğrenilen Ergün Yurdakul ve Seyit Emre başkent Abuja’dan Türk Havayollarının tarifeli uçağıyla yurda dönerken diğer 2 Türk işçinin de idari işlemleri ardından Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiği öğrenildi Nijerya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 hafta önce kaçırılan 4 Türk işçinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar ardından geçtiğimiz Cuma günü Türk işçiler düzenlenen operasyonla kurtarılarak Başkent Abujya’ya getirildi.
İdari işlemleri tamamlanan Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Türk Havayollarının TK 624 tarifeli sefer sayılı uçağıyla sabah saat 08.30 uçağıyla Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’na gelen işçilerden Ergün Yurdakul pasaport işlemlerinin ardından memleketi Adana’ya giderken, İstanbul’da oturan Seyit Emre evinin yolunu tuttu. Diğer 2 Türk işçinin de işlemlerinin tamamlanması ardından Türkiye’ye gönderilmesinin beklenildiği öğrenildi. “ Silahların gölgesinde tetikte yaşadık” Kaçırılan Türk işçilerden Ergün Yurdakul, Psikolojik olarak korku yaşadıklarını belirterek “Sürekli dağda olduğumuz için çevrede olan bitenden haberimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle, Türk Konsolosluğu hep beraber birlik içerisinde bizleri sağ sağlam kurtardılar. Psikolojik olarak bir korku tabi ki yaşadık. Silahların gölgesinde her an tetikte yaşadık. Bize karşı herhangi kötü bir davranış olmadı. Şiddet ya da tehditle karşılaşmadık. Hem Türk hükümetine hem de Nijerya hükümetine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.
(UK-
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı