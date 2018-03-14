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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Niğdeli Şehit toprağa verildi

Niğdeli Şehit toprağa verildi

şehidin türk bayrağına sarılı naaşından görüntü

Baba Ocağı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Kız Kardeş Türk Bayrağı 

-askerlerden görüntü
-tabut taşınırken görüntü
-törenden görüntü
-cenaze namazından görüntü
-Şehit foto

( NİĞDE ) NİĞDE

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz memleketi Niğde’de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tank bakımı esnasında tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan 21 yaşındaki Piyade Çavuş Yusuf Yavuz için Niğde Kızılören köyü meydanında tören düzenlendi.
Teskeresine 45 gün kala şehit düşen Yusuf Yavuz’un Türk Bayrağına sarılı naaşı ilk olarak merkeze bağlı Kızılören Köyü'nde bulunan baba ocağına getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında Baba Hanifi, annesi Sibel ve kız kardeşi Kübra gözyaşlarına boğuldu. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan törenin ardından Şehit Yavuz dualarla köy mezarlığına defnedildi.
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