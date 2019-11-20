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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor

Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor

tırdan görüntü

Polis Trafik Eğitimi Öğrenciler 

-pistten görüntü
-öğrencilere eğitim verilirken detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi. İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bulunan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.
Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı. (YE-AÖ-Y)
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