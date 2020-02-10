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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde'ye şehit acısı düştü

Niğde'ye şehit acısı düştü

Şehit evinden görüntü

Şehadet Şehit İdlib Rejim 

-Eve bayrak asılırken görüntü
-Şehidin nişan görüntüleri
-Şehit foto

( NİĞDE )-Şehitten geriye nişan törenindeki mutlu anları kaldı NİĞDE

- İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan askerlerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in acı haberi Niğde’de bulunan ailesine haber verildi.
23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in şehadet haberi Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper, babası Mehmet Emin’e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet verdi. 1 ay önce nişanlanan Şehit Alper, 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.
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