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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu

Bebekten görüntü

Bebek Hastane Doğum Günü Güvenlik Güçleri Yeni Yıl 

-Anneden görüntü
-Anne ile babadan görüntü
-Anne ile baba röportaj
-Vali ziyaretleri

( NİĞDE )- Bebek ile annenin Doğum tarihi aynı oldu NİĞDE

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kız bebekleri 00.01'de dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 700 gram doğan bebeğe Zeynep adı verildi.
Anne Çelik, doğum gününde anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarifsiz bir duygu yaşadığını belirten anne Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime 'Zeynep' adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu." dedi.
Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.
Vali uygulama noktalarını denetledi Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Polis Kontrol Noktası ve Jandarma Kontrol noktasını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerine yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi.
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