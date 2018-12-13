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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Ev baskından görüntü

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Köpekle arama yapılması
-Polisten görüntü
-Fotoğraflar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9’u kişi tutuklandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik ekipleri 16 kişiyi gözaltına alınırken 55 kişi hakkında Başsavcılık tarafından işlem yapıldı. Operasyonlarda 1190,36 gram esrar, 64,67 gram eroin, 0,15 gram metamfetamin, 1,16 gram bonzai 11,78 gram gelen esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği ile 31 adet fişek ele geçirilmiştir ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı anlaşılan 1 adet terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 16 şüpheli Niğde adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9’u tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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