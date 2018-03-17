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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de Şehitler için mevlit okutuldu

Niğde’de Şehitler için mevlit okutuldu

Mevlitten görüntü

Şehit Beraberlik İlahi Akkale Şehit Aileleri 

-Cami cematinden görüntü
-İlahi grubundan görüntü
-Hocanın vaazından görüntü
-Şehit aileleri derneği başkanı röp.

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okuttu. Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen programda açıklama yapan Dernek başkanı Ömer Demir, 14 yıldır her 17 Mart günü aynı organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Demir, "Şehit, vatan, bayrak, namus, din uğruna verilen bir kahramandır. Ülkemizde yaşanan büyük sıkıntılar var. İnşallah bunların her biri bertaraf edilecek. Temennimiz şu ki, birlik, beraberlik daim olacak. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü her zaman payidar olacak. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine metanet sabırlar diliyoruz, Rabbim sabırlar versin. Rabbim inşallah bizlere şehit haberleri verdirmesin" dedi.
Mevlit programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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