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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

KAZADAN KISA GÖRÜNTÜ

Polis Sağlık Ekipleri 

-HASTANEDEN DETAY GÖRÜNTÜLER
-AMBULANS GÖRÜNTÜSÜ

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de polis otosu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Bor İlçesi Okçu Kavşağında meydana geldi. Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil sürücüsü plakası öğrenilemeyen polis otosuyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Polis Memurları Mehmet Demiray (47), Hamit Dursun (30) ve diğer araçta bulunan Mihriban Öztürk (61), Necdet Öztürk (66) ve Mihriban Öztürk (16) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Mihriban Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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