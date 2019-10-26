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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de kaçakçılık operasyonu

Niğde’de kaçakçılık operasyonu

Polisler araçta arama yaparken

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-Görüntü kafe klasörüne geçildi

( NİĞDE ) Niğde’de kaçakçılık operasyonu NİĞDE

- Niğde’nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Ekipler, otomobil sürücüsü İbrahim B. Hakkında işlem yaptı.
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