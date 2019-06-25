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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde'de iş yeri alev alev yandı

Niğde'de iş yeri alev alev yandı

Yangından görüntü

Hastane Kamera Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Hanlı 

-Vatandaş kamerasından görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Soğutma çalışmalarından görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de apartman altında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Niğde, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmana yayıldı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi, bazıları ise apartmana girerek insanları uyandırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın esnasında apartmandakiler tahliye edildi. Hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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