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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de bir gecede 13’ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Niğde’de bir gecede 13’ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Niğde Devlet Hastanesi arşiv görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

Hastane Karbonmonoksit Karbon Kar Yağışı 


- Niğde’de karbonmonoksit gazından etkilenen 13’ü çocuk 19 kişi hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan zehirlenmeler meydana geldi. Merkeze bağlı 5 belde ve Çiftlik ilçesinde 19 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenen 13’ü çocuk toplamda 19 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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