Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması - Vali Şimşek - NİĞDE

Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması - Vali Şimşek - NİĞDE

- Niğde 'de bir dağcının çığ altında kalması ile ilgili toplantı - Toplantı öncesi katılımcılardan detay - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması Niğde 'de bir dağcının çığ altında kalması - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: - "Önümüzdeki hafta sonu hava şartlarının tekrar düzeleceğini öngörüyoruz. Ümit ediyorum ki çalışmamız neticesinde kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz"NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına hava koşullarının düzelmesinin beklendiği hafta sonu yeniden başlanacağını bildirdi.Şimşek, dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un çığ altında kalmasıyla ilgili Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde AFAD Müdürü Şevki Türk, Dağcılık İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan ve profesyonel dağcı Arif Öztürk ile toplantıda bir araya geldi.Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Şimşek, hava şartlarının kötüleşmesi ve arama kurtarma ekibi için ikinci bir çığ tehlikesi söz konusu olması nedeniyle çalışmalara dün ara verildiğini aktardı.Şimşek, "Biz, çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumundayız ve bu bağlamda çalışmalara ara verdik. Önümüzdeki hafta sonu hava şartlarının tekrar düzeleceğini öngörüyoruz. Bu toplantımızda da önümüzdeki hafta sonu başlatacağımız arama kurtarma çalışmalarının yöntemini, stratejisini ve kimlerle hangi noktaya yoğunlaşacağımızı konuşacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmamız neticesinde kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz." dedi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde 3 gün önce tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp Adana'ya götürülmüştü. Karakoç'u arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilmişti.

Kurtarma Ekibi Çığ Altında Askeri Helikopter Kayıp Dağcı Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı