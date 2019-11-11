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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde'de 61 bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de 61 bin fidan toprakla buluşturuldu

- Niğde - Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki törenden genel ve detay görüntüler - Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması - Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek'in fidan dikmesi - Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların fidan dikmesinden genel ve detay görüntüler Niğde 'de 9 farklı lokasyonda 61 bin fidan toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve diğer protokol üyeleri, Niğde - Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2 bin fidan dikti, onlara can suyu verdi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, kampanyaya tüm ülkede olduğu gibi Niğde 'de de büyük bir duyarlılık oluştuğunu söyledi.

Sahiplenilen ağaç sayısının 50 bin hedeflendiğini ancak bu sayının 60 bini geçtiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:"Ama bu heyecan sadece bu yılla kalmamalı bundan sonraki yıllarda da devam etmeli. Maalesef Niğde , orman fakiri bir il. İlimizin sadece yüzde 8'i orman varlığıyla kaplı. Bunu artırmak bizim elimizde. Bu heyecanı devam ettirirsek bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Orman Müdürlüğümüz her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin ağacı toprakla buluşturuyor. Halkımız da bu kampanyaya destek verirse ve bir kişi yılda 2 ağaç dikerse bu sayı yaklaşık 2 milyonu bulur. 2053 yılında inşallah Niğde 'deki orman varlığı yüzde 20'leri bulacaktır."

Lyon Allah Öğrenciler 

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