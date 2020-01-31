Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de 43 kulübe spor malzemesi verildi

Niğde’de 43 kulübe spor malzemesi verildi

Malzemelerden görüntü

Alışkanlık Teknoloji Satranç Basketbol Amatör 

-Kulüplere malzeme verilirken görüntü
-Federasyon başkanının konuşması
-Valinin konuşması
-Detaylar

- NİĞDE

- Niğde Valiliği İl Özel İdaresince farklı branşlarda 43 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi.
Niğde Valiliği, farklı branşlarda 43 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu. Vali Yılmaz Şimşek, 5 Şubat Spor Salonundaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sporun çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, teknoloji bağımlılığından korumak, zihinsel ve bedensel açıdan daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan gençler için futbol sahaları ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği alanlar yapma gayretinde olduklarını belirten Şimşek, şunları söyledi; “Kendisi de sporcu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de 1300 olan spor tesis sayısı 4 bin 500 seviyelerine çıktı. Ümit ediyorum ki bu sayı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. İlimizde de çok yakın bir zamanda yeni kapalı spor salonumuzu sporseverlerle buluşturacağız. Fakat yapılan salon ve tesisler içerisinde spor yapan bireyler olduğu zaman kıymetli ve değerlidir. Bu noktada siz değerli spor kulüplerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Sporun gelişmesi ve toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlamak amacıyla özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ilgili tüm kurumlarımız aracılığıyla Spor kulüplerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” Niğde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Olcay Kartal da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından, eşofman, basketbol ve futbol topu, ayakkabı, çadır, satranç takımı gibi malzemeler kulüplere dağıtıldı. Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve sporcular katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı