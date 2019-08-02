Niğde Bağları yeniden canlanacak

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( NİĞDE )- 7 üzüm çeşidi deneme amaçlı dikildi NİĞDE



- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 üzüm çeşidinin deneme dikimi yapıldı. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen ortak çalışmayla enstitüde geliştirilen 7 üzüm çeşidi, fakültenin tarım arazisinde deneme dikimi yapıldı. Eğer dikilen üzüm çeşitlerinden yüksek verim elde edilirse Niğde'de hem modern bağcılık yeniden canlanacak hem de öğrenciler bağcılıkla ilgili uygulama alanı bulacak. Enstitü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat, gazetecilere yaptığı açıklamada, değişik üzüm çeşitlerinin farklı bölgelere adaptasyonu, terbiye sistemlerinin uygulanması gibi değişik konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Tarım Bilimleri ve Teknolojileri ile ortak bir çalışmalarının bulunduğunu belirten Karabat, "Türkiye'nin 6 lokasyonunda yeni geliştirdiğimiz çeşitlerin adaptasyonunu hedefliyoruz. Bu bağlamda 7 üzüm çeşidini burada toprakla buluşturduk. Araştırma ve deneme metotlarına uygun olarak araziye dikimlerini gerçekleştirdik. Bunların önümüzdeki yıllarda değerlendirmesi yapılacak. Depolamayla ilgili şartlarını denenecek. Çeşitlerin bir çok konusu ele alınacak. Öncelikli konu, yeni geliştirdiğimiz çeşitlerin burası ve diğer bölgelerdeki performanslarını, adaptasyonlarını görmek" diye konuştu.



