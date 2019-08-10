Nevşehir’de patates hasadı başladı

-ÜRGÜP ZİRAAT ODASI BAŞKANI MUSTAFA KORKMAZ İLE RÖP

-KÖY MUHTARI İLE RÖP

-ÜRETİCİ İLE RÖP



( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR



- Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü yavaş mevkinde yazlık patates sökümü başladı.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, ilçede yazlık patates hasadının başladığını ifade ederken son yıllarda Nevşehir’de patates üretiminin çiftçilerin borçları nedeniyle azaldığını söyledi.



Korkmaz, “Bölgemizde yazlık patates üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık bu bölgede 2 bin beş yüz ila 3 bin dekar arasında üretim yapılmaktadır. Üreticilerimiz ürünlerini hem ihracata hem de Türkiye iç piyasasına göndermektedirler. Türkiye genelinde 2000’li yılların başına kadar Nevşehir’de patates üretimi yaklaşık yüzde 21 civarındaydı. Şuanda Nevşehir’deki üretim yüzde 6 oranına düşmüş bulunmaktadır. Bununda en büyük etkeni üreticinin Tarım Krediye, Ziraat Bankasına olan borçları, 2-3 yıldır ürünün para etmemesi üreticinin borçlarını ödeyememesi etken oldu. Arazilerin ekim alanları daraldı, elektrik borçları ödenemedi, tarım kredi borçları ödenemedi. Bu yüzden dolayı üreticimiz sıkıntıda. Bu yıl inşallah üreticimizin yüzü güler onların yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler“ diye konuştu.

Başdere Köy Muhtarı Bünyamin Uluçay ise "Köyümüzün yavaş mevkiinde yazlık patateslerimizin sökümündeyiz, bu patateslerimiz Türkiye’nin her tarafına ve ihracata gidiyor" derken patates üreticisi Fatih Eren’de açıklamasında, “Sabah 6 gibi sökmeye başlıyoruz hava kararıncaya kadar 10, 15 ton patates hazırlıyoruz. İşçi arkadaşlar sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek dolumunu yapıyorlar” şeklinde konuştu.



