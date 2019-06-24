Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nevşehir’de inekler sele böyle kapıldı

Nevşehir’de inekler sele böyle kapıldı

MAZI KÖYÜNDE SELE KAPILAN İNEKLERİN GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR ) Nevşehir’de sele kapılan inekler böyle sürüklendi- İnekler selde telef oldu NEVŞEHİR

Hafta Sonu Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Yağan 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak yağış sonrasında köyde sel meydana geldi. Köy merkezi ve ekili araziler, selden büyük zarar gördü. Yaşanan sel felaketi nedeniyle iki inek sulara kapılırken, ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sel suları ile birlikte metrelerce sürüklenen iki ineğin telef olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı