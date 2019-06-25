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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri - NEVŞEHİR

Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri - NEVŞEHİR

- Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri - Adliye personelinin ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine getirilmesi - Hastane acil servisi önünde önlem alınması Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri - Yurt dışından gönderilen bir zarftan sarı toz çıkması üzerine tedbir amacıyla 15 personel hastaneye gönderildiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.Alınan bilgiye göre, Almanya'dan posta yoluyla bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.
Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Adliyede önlem alan AFAD ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.

Acil Servis Başsavcı Hastane Bild Kimya 

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